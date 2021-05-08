Россия не сможет обеспечить оккупированный Крым водой, - сотрудник НАНУ Гаврилюк

Крым невозможно обеспечить водой из Азовского моря, как планирует Россия.

Об этом заявил ученый секретарь Института геологических наук НАНУ Руслан Гаврилюк в программе "Украина Завтра" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, это (добыча воды со дна Азовского моря. - Ред.) ноу-хау оккупантов, потому что успешных таких примеров я не знаю. Другое дело, что есть технология опреснения морской воды, она широко применяется в мире в вододефицитных странах, например, в Израиле", - сказал он.

Эксперт ответил на вопрос, не помогут ли артезианские скважины глубиной 100 м.

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"100 м - это не такая большая глубина для артезианских скважин. Вопрос не в том - 100, 200 или 500 м, вопрос в том, есть ли необходимые запасы воды, которые могут быть использованы. Но у нас есть материалы, мы знаем условия на соседних территориях - юг Запорожской области, Херсонская, Николаевская, много черноморских курортов в этих областях не обеспечены водой даже для туристов, я уже не говорю о военных целях или производстве. Тут причины геологического характера, климатические. Аналогичная ситуация и с Азовским морем. Да, есть подземные воды в геологических недрах в акватории Азовского моря. Но эти воды имеют высокую минерализацию, нет воды необходимого качества. Если устанавливать плавучие платформы и бурить, добывая техническую воду - это должна быть золотая техническая вода. Манипуляции идут с самого начала, когда говорят, что Крым будет обеспечен водой. Крым не может быть обеспечен водой, кроме воды из Днепра. Других вариантов нет", - сказал он.