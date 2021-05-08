NASA в следующем году отправит на МКС первого туриста

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) заключило договор с американской частной космической компанией Axiom Space по осуществлению первого частного коммерческого путешествия к Международной космической станции.

Об этом сообщили в NASA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Первого космического туриста отправят в рамках миссии Axiom Mission 1 (Ax-1), старт которой запланирован не ранее января 2022 года из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Продлится миссия восемь дней, не считая отправления и возвращения.

NASA подчеркивает, что уже длительное время открыто к коммерческим предложениям, связанным с Международной космической станцией, с целью "создания надежной и конкурентоспособной экономики на околоземной орбите".

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"Совместная работа частных космических миссий на [Международную космическую] станцию - это важный шаг для поощрения спроса на коммерческие космические полеты с тем, чтобы NASA стало одним из многих их исполнителей на околоземной орбите", - отмечают в агентстве.

Подробности миссии NASA Axiom Space планируют объявить 10 мая на совместной пресс-конференции. Пока же частная компания заявила, что это - "история, создающаяся на глазах".

Axiom Space - американская аэрокосмическая компания, основанная Мишелем Суффредини, бывшим руководителем программы Международной космической станции в NASA.

В марте 2020 года Axiom Space договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Одни сутки миссии (которая в целом будет длиться в течение 10 дней) обойдутся каждому из туристов в $35 тысяч, включая питание, место на МКС и связь.

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В январе 2021 года Axiom Space обнародовала список первых трех туристов, которые полетят на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию. Они подписали контракт с компанией в ноябре 2020-го.

Кроме бывшего астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегриа, который возглавит миссию (то есть будет принимать в ней участие не как турист), в космос полетят инвесторы из США и Канады Ларри Конор и Марк Пати, а также израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.