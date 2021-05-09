Новости • Скандалы в Слуге народа

Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа"

4 00118
Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа"
Подозреваемый в мошенничестве глава Дымерской ОТГ Владимир Подкурганный, который шел на выборы от "Слуги народа", должен уйти в отставку на время расследования.

Такая ​​позиция обнародована на сайте партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Наша принципиальная позиция - если вина доказана, преступник должен нести наказание независимо от того, с какой политической силой он шел на выборы. Напомню, один из пунктов предвыборной программы "Слуги народа" - уничтожение системной коррупции. Мы этого пункта тщательно придерживаемся. Я обращаюсь к Политическому совету и Национальному совету громад с требованием на ближайших заседаниях дать оценку действиям выдвиженца от партии", - заявил председатель "Слуги народа" Александр Корниенко.

Глава Киевского областного отделения партии, народный депутат Андрей Мотовиловец также считает, что на время расследования Владимир Подкурганный должен уйти в отставку: "Если вины нет, после расследования он снова может идти на выборы и получить должность, если люди будут ему доверять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев

В то же время он подчеркнул, что Подкурганный не является членом партии, хотя шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "Слуги народа". И напомнил, что за отбор кандидатов на Киевщине отвечал бывший глава областной ячейки Александр Дубинский, попавший в санкционный список США.

Напомним, 7 мая стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Позже стало известно, что задержанный - представитель "Слуги народа", судья Майдана Владимир Подкурганный.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Володимир Сливка
    Не пойму,пойманый на горячем еще должен быть отстранен только на время расследования когда уже пойман на взятке.
  • Welt Schmerz
    Заради справедливості, з юридичної крапки зору ( Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 9350 ) людина є винною тільки з того моменту, коли такою її визнає суд.
    Утім не здивуюся, якщо "слуги" тупо відмазюкають його навіть після зашквару на гарячому. Нахабно й відверто - "он наш - значит, неподсуден, чего хотим, того и творим - обтекайте, лохторат!"
    Венедіктова додасть - "я этих ваших кодексов не читала и не собираюсь, для меня закон один - слово государево (и их высокопревосходительства Игоря Валерьевича)".
  • BAG68100
    Иными словами, на время пока мы не придумаем как отмазаться, а то уж больно неожиданно.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости