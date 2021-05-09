Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен

До конца мая лидеры стран Европейского союза планируют принять окончательное решение о запуске сертификатов о вакцинации от коронавируса. Эта система может заработать уже в июне текущего года.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в португальском Порту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинации, идет полным ходом, и она может заработать уже в июне", - сказала руководительница Еврокомиссии.

При этом она отметила, что политическое соглашение по этому вопросу может быть достигнуто уже к концу мая. По словам фон дер Ляйен, для получения соответствующего сертификата человеку необходимо будет предоставить доказательства того, что он привился от коронавируса, переболел или имеет антитела. Также можно будет предоставить отрицательный тест на COVID-19.

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Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз готов запустить "зеленые пропуска" во второй половине июня.