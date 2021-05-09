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Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" встретить корабль Береговой охраны США "Hamilton". ФОТОрепортаж

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В субботу, 8 мая, на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

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Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ.

"Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности. Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками", - подытожили в Госпогранслужбе.

Сейчас флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США "Hamilton" остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного гостя в порт Одесса запланирован на 10 мая.

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Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 01
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 02
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 03
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 04
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 05
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 06
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 07
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 08
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 09
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 10

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    ...во первых , это - КРАСИВО !
  • Гельдрих
    нет John Sidney McCain! а уж потом, "Джо Байден"
  • Viles Viles
    Так це і є кацапська ********. Там ще "праворний" на сраці написано
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