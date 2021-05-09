За сутки в ВСУ зарегистрировано 10 новых случаев коронавируса, госпитализировано 5 человек

По состоянию на 10.00 9 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 927 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 23 893 человек, летальных случаев 85. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 196 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 49 831 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3237 военные медики. За минувшие сутки на COVID-19 привито 850 человек. Повторно провакциновано 277 человек.

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