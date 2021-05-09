По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция

7 мая около 18:00 в полицию области поступило сообщение от граждан о том, что на одном из домов в пгт. Первомайск размещен флаг красного цвета с запрещенной законами Украины символикой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", - говорится в сообщении.

Полиция напоминает гражданам, что использование запрещенной символики является правонарушением и призывает соблюдать нормы действующего законодательства.

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