По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция
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7 мая около 18:00 в полицию области поступило сообщение от граждан о том, что на одном из домов в пгт. Первомайск размещен флаг красного цвета с запрещенной законами Украины символикой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", - говорится в сообщении.
Полиция напоминает гражданам, что использование запрещенной символики является правонарушением и призывает соблюдать нормы действующего законодательства.