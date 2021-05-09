За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 843 человека, всего - 862 641, - Степанов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Всего с начала прививочной кампании вакцинирован 862 641 человек. Из них получили 1 дозу - 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 255 случаев/360 прививок;
Винницкая область - 73 случая/60 прививок;
Волынская область - 82 случая/102 прививки;
Днепропетровская область - 798 случаев/510 прививок;
Донецкая область - 401 случай/0 прививок;
Житомирская область - 191 случай/51 прививки;
Закарпатская - 37 случаев/30 прививок;
Запорожская область - 111 случаев/53 прививки;
Ивано-Франковская область - 83 случая/120 прививок;
Киевская область - 210 случаев/225 прививок;
Кировоградская область - 150 случаев/289 прививок;
Луганская область - 54 случая / 86 прививок;
Львовская область - 329 случаев/814 прививок;
Николаевская область - 253 случая/303 прививки;
Одесская область - 342 случая/298 прививок;
Полтавская область - 147 случаев/164 прививки;
Ривненская область - 142 случая/50 прививок;
Сумская область - 225 случаев/40 прививок;
Тернопольская область - 227 случаев/160 прививок;
Харьковская область - 361 случай/55 прививок;
Херсонская область - 154 случая/540 прививок;
Хмельницкая область - 227 случаев/10 прививок;
Черкасская область - 152 случая/226 прививок;
Черновицкая область - 69 случаев/117 прививок;
Черниговская область - 299 случаев/180 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.