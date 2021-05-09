Путин пожаловался таджикам, что в России не хватает рабочих рук

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече в субботу, 8 мая, в Кремле с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном рассказал о нехватке рабочих мигрантов в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценивает дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России в 1,5-2 млн человек. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рабочих рук не хватает, прежде всего, в строительстве и сельском хозяйстве.

Российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения мигрантов, поясняет председатель комитета "Деловой России" по строительству Владимир Кошелев.

"Нам катастрофически не хватает людей на стройках. Как минимум надо 600 тыс. специалистов разных направлений", — говорит Кошелев.

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Количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов, подтверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, фиксируют ли в Кремле рост недовольства россиян мигрантами и считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны, он заметил, что не знаком с материалами социологических исследований об отношении россиян к мигрантам.

"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", — детализировал представитель Кремля.

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