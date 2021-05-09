Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь пабєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом. ФОТОрепортаж
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День победы над нацизмом в Киеве прошел без нарушений. В центре столицы была отмечена активность разных политических сил, но конфликтов зафиксировано не было.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
9 мая по центру Киева организованные акции провели только представители ОПЗЖ и запрещенной коммунистической партии. Им словесно оппонировали активисты из С14.
Полиция в центре столицы
Колонна ОПЗЖ
Фашизм не пройдет
Нардеп Вадим Рабинович на "виллисе"
Илья Кива
Кива с портретом деда
Колонна ОПЗЖ
Со своей позиции выступили представители С14
Полиция напоминает о запрещенной символике
Представители запрещенной коммунистической партии
Люди у Вечного огня
Фото - Олег Богачук