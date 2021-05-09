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Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь пабєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

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День победы над нацизмом в Киеве прошел без нарушений. В центре столицы была отмечена активность разных политических сил, но конфликтов зафиксировано не было.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

9 мая по центру Киева организованные акции провели только представители ОПЗЖ и запрещенной коммунистической партии. Им словесно оппонировали активисты из С14.

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 01

Полиция в центре столицы 

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 02

Колонна ОПЗЖ

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 03

Фашизм не пройдет

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 04

Нардеп Вадим Рабинович на "виллисе"

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 05

Илья Кива

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 06

Кива с портретом деда

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 07

Колонна ОПЗЖ

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 08

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 09

Со своей позиции выступили представители С14

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 10

Полиция напоминает о запрещенной символике 

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 11


Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 12

Представители запрещенной коммунистической партии

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 13

Люди у Вечного огня

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 14
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 15
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 16
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 17
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 18
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 19
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 20
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 21
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 22
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 23
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 24

Фото - Олег Богачук

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