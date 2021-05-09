Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь пабєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

День победы над нацизмом в Киеве прошел без нарушений. В центре столицы была отмечена активность разных политических сил, но конфликтов зафиксировано не было.