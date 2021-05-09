Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией

Два уголовных производства открыты в связи с нарушениями в ходе проведения мероприятий по празднованию победы над нацизмом во Второй мировой войне в г.Очаков Николаевской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Национальная полиция Украины.

"Утром в г.Очаков во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника неизвестному солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг с изображением запрещенной законом символики. Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими произошла стычка. Правоохранители конфликт прекратили", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов) и ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция