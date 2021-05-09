Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие
4 46426
Киевские полицейские составили админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий в День памяти и примирения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции.
"Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель.
На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, - отмечается в сообщении.