Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие

Киевские полицейские составили админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий в День памяти и примирения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции.

"Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель.

На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, - отмечается в сообщении.

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