С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что с украинскими сертификатами здоровья наши граждане смогут беспрепятственно путешествовать по странам Евросоюза.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Украинские сертификаты здоровья позволят людям путешествовать по Европейскому Союзу", - отметил Шмыгаль.
Он сообщил, что на этой неделе в Правительстве состоялось совещание по разработке соответствующего документа.
"Украина первой обратилась к ЕС относительно совместимости европейского и украинского сертификатов. Получение документа должно стать максимально быстрым, удобным и безопасным для каждого украинца", - подчеркнул глава правительства.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сертификаты про прививку от коронавируса, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно.