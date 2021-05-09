Новости • Коронавирус и карантин

С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль

4 04527
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что с украинскими сертификатами здоровья наши граждане смогут беспрепятственно путешествовать по странам Евросоюза.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Украинские сертификаты здоровья позволят людям путешествовать по Европейскому Союзу", - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что на этой неделе в Правительстве состоялось совещание по разработке соответствующего документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко

"Украина первой обратилась к ЕС относительно совместимости европейского и украинского сертификатов. Получение документа должно стать максимально быстрым, удобным и безопасным для каждого украинца", - подчеркнул глава правительства.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сертификаты про прививку от коронавируса, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Bogdan_
    З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4151
  • Игнатьев Фион
    Буде можливість подорожувати.
    Але не в ЕС бо в ЕС не визнають індійських вакцин.
  • Vasilij VG
    Ванька, было заявление от ЕС что планируют пускать иностранцев, провакцинированных препаратами, признанными в ЕС и их на сегодня 4. Но, шмурдяки , закупленные клоуном степашкой там не числятся. С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9598
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости