В Польше вакцину от COVID-19 получили уже 10 млн человек, 3,5 млн поляков получили уже вторую дозу
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На сегодняшний день в Польше первую дозу вакцины от коронавируса получили 10 миллионов человек, а вторую дозу - уже более 3,5 млн поляков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет председатель совета Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук.
"А сегодня началась регистрация на вакцинацию для молодых людей 2000, 2001, 2002 и 2003 годов рождения.
В декабря 2020 года Правительство Польши утвердило национальную программу вакцинации от коронавируса, которая предусматривает четыре этапа вакцинации", - отметил он.