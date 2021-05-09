Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

С начала суток 9 мая нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

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С начала суток 9 мая нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны".

Также отмечается, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    удивительно.... видать нема кому дедов на палке в днр/лнр носить - с окопов на парад победунов погнали? или просто тупо бухают?
  • ingrid
    нАвЕрное прАзднуют........
  • я гражданин Украины
    ще не вечір - набухаються , і почнуть ...- може нашим Воїнам їх на упередження "привітати" С начала суток нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2603
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