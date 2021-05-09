Террористы передали Украине свои списки для обмена удерживаемых лиц

Представители оккупационной власти на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными. На сегодня списки уточняются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила участник украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова.

По ее словам, как минимум еще зимой украинская сторона передала свои списки на обмен пленными.

"Все это время Украина настаивала, что бы нам зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет", - заявила Иванова.

По ее словам, на сегодня сложно говориться о том, сколько украинцев могут быть освобождены с оккупированной территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все инициативы Украины по обмену удерживаемыми лицами блокируются, - член гуманитарной подгруппы ТКГ Иванова