Чехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во Врбетице
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр финансов Алена Шиллерова, сообщает Европейская правда со ссылкой на Ceska televize.
"Самый жизнеспособный путь, который кажется подходящим, - это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", - сказала Шиллерова.
Названная сумма, подсчитанная Министерством финансов Чехии, предположительно является не окончательной. Дополнительные запросы могут поступать из пострадавшего региона.
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"Мы говорим о том, как мы будем определять эти требования", - сказал губернатор Злинского края Радим Холиш, в который входит Врбетице.
По его словам, будет рассмотрен психологический ущерб или компенсация за невозможность использования имущества и ущерба, нанесенного ему.
Государство может подать заявку на компенсацию в течение нескольких недель или месяцев, добавили в МИД Чехии.
"Международная ответственность за противоправные действия властей Российской Федерации будет возложена на российскую сторону после завершения и оценки консультаций по этому вопросу с некоторыми из наших союзников. МИД готовит дипломатическую ноту на основе поручения правительства", - сказал министр иностранных дел Якуб Кулханек.
Напоминаем, 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".