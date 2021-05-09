Новости • Коронавирус и карантин

Евросоюз не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин

9 46951
Евросоюз не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин
Европейский союз, который готовится подать в суд на AstraZeneca, решил не продлевать контракт с фармацевтической группой на поставку вакцин против Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил комиссар ЕС по внутренней торговле Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"После июня мы не обновляли заказ. Посмотрим, что произойдет", - сказал Бретон в воскресенье.

Европейская комиссия обвиняет AstraZeneca в невыполнении своих обязательств по поставкам вакцин. В первом квартале англо-шведская группа доставила в ЕС только 30 миллионов доз вместо ожидаемых 120 миллионов.

AstraZeneca также сократила поставки во втором квартале: 70 миллионов вместо 180 миллионов.

Еврокомиссия проинформировала послов ЕС, что требует доставки не менее 90 миллионов доз в течение этого квартала.

По информации СМИ, с 1 по 22 апреля было доставлено всего 4 миллиона доз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС подает в суд на AstraZeneca из-за срыва поставок

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • житель юговостока
    Только название читаешь? Ясно же написано "...Европейская комиссия обвиняет AstraZeneca в невыполнении своих обязательств по поставкам вакцин. В первом квартале англо-шведская группа доставила в ЕС только 30 миллионов доз вместо ожидаемых 120 миллионов"
  • Valery Greff
    Так и фиат с жигулями вроде одна машина, тока одна из Турина, а вторая из кацапских ипиней. Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 2856
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зенека не сци,Віслючок з Степашкою поспішають на допомогу !!!)))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости