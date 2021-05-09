Модель адаптивного карантина помогла Украине избежать общегосударственного локдауна, - Шмыгаль

В Украине существенно улучшилась ситуация с распространением COVID-19. На этой неделе не осталось ни одной области с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, модель адаптивного карантина показала свою эффективность и помогла Украине избежать общегосударственного локдауна.

"Вместе с тем мы не должны терять бдительность, ведь вирус никуда не исчез. На сегодня семь областей остаются в "оранжевой" зоне, и мы должны проявить осмотрительность, чтобы избежать очередного ухудшения ситуации. Маска, социальная дистанция, дезинфекция и вакцинация - сегодняшний рецепт противодействия коронавирусу", - отметил Денис Шмыгаль.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 5 372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, 9 181 украинец выздоровел, 193 - умерли.