Бывший главврач омской больницы Мураховский, отрицавший отравление Навального и не пускавший к нему родных, пропал на три дня (обновлено)

Александр Мураховский, бывший главным врачом омской больницы, в которую привезли отравленного Алексея Навального, пропал накануне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

В лесах Омской области пропал охотник: как сообщило утром 9 мая управление МВД России по региону, в полицию обратились с заявлением о пропаже 49-летнего мужчины. Он находился в деревне Поспелово Большеуковского района на охотбазе и 7 мая уехал оттуда на квадроцикле в лес. Примерно сутки знакомые сами разыскивали пропавшего, а затем обратились в полицию.

Пропавший - министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, утверждает местное издание "Коммерческие вести" со ссылкой на троих анонимных источников. Как и разыскиваемому мужчине, Мураховскому 49 лет.

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Квадроцикл Мураховского нашли в одном из болот, поиски чиновника продолжаются, написало издание "СуперОмск".

Мураховского обнаружили живым поздно вечером 9 мая, сообщил "Открытым медиа" представитель поискового отряда "Лиза Алерт"

cообщают "Открытые медиа".

Александр Мураховский был главным врачом омской больницы скорой медпомощи № 1, в которой лечили Алексея Навального. Он заявлял, что состояние Навального ухудшилось из-за нарушения обмена веществ, а версия отравления "окончательно исключена". Также Мураховский выступал против транспортировки Навального в Германию. Позже губернатор Омской области Александр Бурков назначил его министром областного здравоохранения. В сообщении отмечалось, что кандидатура была согласована с руководством Минздрава России. Мураховский - депутат горсовета Омска от "Единой России".

В начале февраля 2021 года в возрасте 55 лет скончался заместитель Мураховского по больнице Сергей Максимишин, официальная причина его смерти – сердечный приступ.

Напомним, 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

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Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

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По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

17 января 2021 года Навальный вернулся в РФ. Сразу в аэропорту его задержали.