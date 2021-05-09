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В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, - Степанов

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В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, - Степанов
В Украину прибыла третья партия китайской вакцины против коронавируса CoronaVac.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В целом у нас законтрактовано 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн Украина уже получила", - говорится в сообщении.

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, - Степанов 01

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Напомним, CoronaVac - вакцина, которую производит китайская компания Sinovac Biotech. Ее главный компонент - нежизнеспособные вирусные частицы. Хранить вакцину можно при температуре 2-8°C. Для полноценной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в две недели. Официальный поставщик CoronaVac в Украину - группа компаний "Лекхим". Первые 200 тысяч доз этой вакцины прибыли в марте. Позже поступили еще 500 тыс. доз.

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Топ комментарии

  • Денис Непочатов
    Скажуть що вистачить однієї дози. Або що можна колоти різні вакцини. Цим виродкам все рівно як травити людей.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Без штанишек к курточке не разгружать. Не для того договор с черного входа оформлялся.
  • Valery Greff
    Интересно, как они будут выкручиваться с этим зоопарком вакцин, когда придёт время колоть повторную дозу?
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