В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, - Степанов

В Украину прибыла третья партия китайской вакцины против коронавируса CoronaVac.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В целом у нас законтрактовано 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн Украина уже получила", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 843 человека, всего - 862 641, - Степанов

Напомним, CoronaVac - вакцина, которую производит китайская компания Sinovac Biotech. Ее главный компонент - нежизнеспособные вирусные частицы. Хранить вакцину можно при температуре 2-8°C. Для полноценной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в две недели. Официальный поставщик CoronaVac в Украину - группа компаний "Лекхим". Первые 200 тысяч доз этой вакцины прибыли в марте. Позже поступили еще 500 тыс. доз.