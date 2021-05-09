Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр

Путешественники из более чем 50 стран, включая Украину, смогут въезжать на Кипр без необходимости пребывания на самоизоляции или теста на коронавирус, если они полностью вакцинировались против COVID-19 одобренными в ЕС препаратами или "Спутником V".

Об этом говорится на сайте для путешественников Cyprus Flight Pass, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Въезд на Кипр без ограничений разрешается при условии полной вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, "Спутник V" и Johnson&Johnson (в последнем случае - через 14 дней после введения вакцины).

Путешественники должны заполнить заявку на сайте Cyprus Flight Pass не позднее чем за 24 часа до прибытия, а также загрузить туда сертификат о вакцинации, который выдается их страной (конкретная форма этого документа не уточняется).

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При этом отмечается, что в случае необходимости и вакцинированных путешественников могут попросить сдать ПЦР-тест на коронавирус. Также они должны будут придерживаться действующих эпидемических ограничений.

Если же вам еще не удалось полностью вакцинироваться любым из вышеперечисленных препаратов, вы все равно можете попасть на Кипр еще с 1 апреля. Для этого надо сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до вылета и там пройти повторный тест.