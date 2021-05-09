Выборы мэра Харькова: Добкин говорит, что идет "самовыдвиженцем от харьковчан"
Об этом он сказал Суспільному на мемориале Славы в Харькове 9 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Без обиды на какую-либо политическую силу я буду идти самовыдвиженцем от харьковчан", - сказал Добкин.
На вопрос, рассматривал ли он вариант выдвижения от какой-либо политической силы, вел ли переговоры, например, с "Оппозиционной платформой - За жизнь", Добкин ответил: "Я провожу переговоры с харьковчанами...".
Он добавил, что готов сотрудничать с партиями, которые близки ему идеологически и "исповедуют развитие Харькова".
Добкин также рассказал, что ему сложно разместить рекламу в Харькове, так как на подрядчиков якобы оказывают давление.
В то же время, он считает, что не требует "особой" рекламы.
Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.
Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.
Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса. 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.
Официально избирательная кампания стартует за 50 дней до дня выборов.