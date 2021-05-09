Выборы мэра Харькова: Добкин говорит, что идет "самовыдвиженцем от харьковчан"

Харьковский городской голова в 2006-2010 годах, глава ОГА до 2014 года, экс-нардеп Михаил Добкин будет баллотироваться в мэры на внеочередных выборах как самовыдвиженец.

Об этом он сказал Суспільному на мемориале Славы в Харькове 9 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Без обиды на какую-либо политическую силу я буду идти самовыдвиженцем от харьковчан", - сказал Добкин.

На вопрос, рассматривал ли он вариант выдвижения от какой-либо политической силы, вел ли переговоры, например, с "Оппозиционной платформой - За жизнь", Добкин ответил: "Я провожу переговоры с харьковчанами...".

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Он добавил, что готов сотрудничать с партиями, которые близки ему идеологически и "исповедуют развитие Харькова".

Добкин также рассказал, что ему сложно разместить рекламу в Харькове, так как на подрядчиков якобы оказывают давление.

В то же время, он считает, что не требует "особой" рекламы.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

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Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.

Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса. 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

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Официально избирательная кампания стартует за 50 дней до дня выборов.