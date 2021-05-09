Рада рассмотрит законопроект о медиа в мае, - Ткаченко

Законопроект о медиа могут вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая.

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце. По крайней мере, мы ставим себе это целью", - сказал он.

По словам министра, диалог с представителями медиасообщества относительно законопроекта о медиа "сыграл плохую шутку".

"За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий", - сказал Ткаченко. Он считает, что "закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке".

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"И наконец все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа "Медуза", объявляют иностранным агентом. Это совсем иного рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам", - сказал министр.

Напомним, 28 декабря 2019 года Народные депутаты от "Слуги народа" и "За майбутнє" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о медиа. Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

19 мая 2020 года Верховная Рада отправила законопроект о медиа на повторное первое чтение.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу доработанный законопроект о медиа, несмотря на призывы общественных организаций и журналистов отклонить его.

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