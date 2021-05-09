Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ

В ОРДО потратили 32 миллиона российских рублей (12 миллионов гривен) на празднование Дня Победы 9 мая. Еще 16,5 миллионов рублей (6 миллионов гривен) пойдет на организацию мероприятий ко "Дню республики", который приходится на 11 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Часть этих средств пойдет на то, чтобы свозить жителей других оккупированных городов в Донецк для участия в "праздничном" ходе.

Местные жители прислали телепроекту Донбасс.Реалии документы, подтверждающие эти расходы. Но сами документы не публикуются ради безопасности этих людей.

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В этом году на годовщину незаконного "референдума", который боевики провели в мае 2014-го, будет выступать российская группа "Любэ". Группа не подавала заявок прибытия на оккупированные территории в соответствии с законодательством Украины.