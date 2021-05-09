Двоюродный брат британской королевы принц Кентский зарабатывает, продавая доступ к Путину, - The Times

Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский, который занимает 47-е место в иерархии наследников британского престола, возможно, зарабатывает деньги за счет неформальных контактов с Кремлем.

Это утверждается в расследовании The Times и британской телекомпании Channel4, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты вышли на контакт с принцем, выдав себя за владельцев золотодобывающей компании из Южной Кореи. Они предложили Майклу Кентскому использовать свои связи и титулы для продвижения интересов компании. Принц, как утверждается в расследовании, запросил 200 тысяч долларов за выступление в поддержку компании, а один из его бизнес-партнеров лорд Ридинг во время переговоров пообещал "инвесторам", что принц Майкл сможет найти подход к окружению российского президента Владимира Путина с целью открыть доступ южнокорейской компании на российский рынок.

По словам лорда, принц Майкл имеет личный контакт с российским президентом. Он назвал Майкла Кентского "неофициальным послом Ее величества в России" и сказал, что отношения принца с Путиным не пострадали в результате роста напряженности между Лондоном и Москвой. "Мы бы не хотели, чтобы весь мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно по соображениям бизнеса", - сказал также деловой партнер принца.

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Канцелярия Майкла Кентского в связи с расследованием заявила, что принц более 40 лет занимается бизнес-консалтингом, не получая никаких средств из госбюджета. "У принца Майкла нет никаких особых отношений с президентом Путиным", - сказано в сообщении, где указано, что в последний раз они встречались в 2003 году и с тех пор принц Майкл ни с ним, ни с его сотрудниками не контактировал. Заявления лорда Ридинга о том, что принц мог бы "продать" свои контакты с Путиным, фактически названы ложью. Сам лорд заявил, что ему не следовало обещать предполагаемым южнокорейским инвесторам того, что он не мог в реальности выполнить, и извинился.

В 2009 году Майкл Кентский получил в Кремле - из рук тогдашнего президента Дмитрия Медведева - российский орден Дружбы. Он также занимается благотворительной деятельностью в России, является почетным доктором Российской экономической академии и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Известно, что он ездил в Россию - с разрешения британского МИД - и после отравления Скрипалей в 2018 году, после которого отношения Лондона и Москвы резко охладели.

Майкл Джордж Чарльз Франклин - внук короля Георга V, который был двоюродным братом российского императора Николая II. Он был назван в честь великого князя Михаила Александровича - младшего брата Николая II. Пресса неоднократно писала о нем как о "самом русском" члене британской королевской семьи.

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