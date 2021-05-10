Глава Госкосмоса Тафтай о космической программе Украины на пять лет: Запуск семи спутников, создание космодрома
Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, ключевые цели программы:
- Вступление в Европейское космическое агентство.
- Создание украинского космодрома.
- Создание спутниковой группировки семи украинских спутников.
- Выход на орбиту спутника Січ-2-30. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX.
На данный момент спутник уже собран и проходит испытания и проверки. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством, он будет включен в европейской программы по обмену спутниковыми данными.
Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.
Цели спутников: оборона, экономическая безопасность, раннее выявление катастроф (пожаров, наводнений), прогнозирование урожаев.
В интервью также указывается, что спутники ориентированы на реализацию задач центральных органов исполнительной власти.
"Можно предупредить несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использования водных ресурсов, пожара, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", - отмечает глава государственного космического агентства.
Программа требует 15 млрд гривен на пять лет, то есть около 3 миллиардов ежегодно.
Издание отмечает, что предыдущая пятилетняя программа закончилась в конце 2017 года. С 2018 года космическое агентство и вся отрасль живут без программы.