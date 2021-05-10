Наемники РФ два раза обстреляли позиции ВСУ, под Троицким применили 120-мм минометы, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Наемники российско-террористических войск из стрелецкого вооружения совершили один обстрел вблизи Авдеевки в течение прошлых суток и также еще один обстрел с начала текущих суток вблизи н.п. Троицкое из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра. Украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

Кроме того, Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны российских наемников во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, где произошло глушения GPS сигнала вблизи н.п. Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый луч.

У н.п. Железное и Калиновое наблюдатели Миссии из-за результате глушения сигнала не смогли поднять в воздух БПЛА.

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