В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксировано 2 817 новых случая инфицирования, выздоровел 9002 человека, - Минздрав

В Украине за минувшие сутки, 9 мая, зарегистрировали 2 817 случаев заражения коронавирусом, летальных случаев - 119; выздоровели - 9002 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

За 9 мая было осуществлено 21 883 тестирований (в частности методом ПЦР-13 158, методом ИФА-2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 475).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

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