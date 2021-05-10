Новости • Коронавирус и карантин

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксировано 2 817 новых случая инфицирования, выздоровел 9002 человека, - Минздрав

4 0977
В Украине за минувшие сутки, 9 мая, зарегистрировали 2 817 случаев заражения коронавирусом, летальных случаев - 119; выздоровели - 9002 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксировано 2 817 новых случая инфицирования, выздоровел 9002 человека, - Минздрав 01

За 9 мая было осуществлено 21 883 тестирований (в частности методом ПЦР-13 158, методом ИФА-2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 475).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр

ТОП-новости

все новости