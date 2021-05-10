В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксировано 2 817 новых случая инфицирования, выздоровел 9002 человека, - Минздрав
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В Украине за минувшие сутки, 9 мая, зарегистрировали 2 817 случаев заражения коронавирусом, летальных случаев - 119; выздоровели - 9002 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.
За 9 мая было осуществлено 21 883 тестирований (в частности методом ПЦР-13 158, методом ИФА-2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 475).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.