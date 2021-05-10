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За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 1 004 человека, в одиннадцати областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

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За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 1 004 человека, в одиннадцати областях не сделали ни одной прививки, - Степанов
За минувшие сутки, 9 мая, в Украине сделали 1 004 прививка от коронавируса. Прививки не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. В то же время, больше всего - 470 прививок - сделали во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 101 случай / 0 прививок;
Винницкая область - 38 случаев / 0 прививок;
Волынская область - 95 случаев / 19 прививок;
Днепропетровская область - 449 случаев / 0 прививок;
Донецкая область - 243 случая / 61 прививки;
Житомирская область - 132 случая / 0 прививок;
Закарпатская - 32 случая / 10 прививок;
Запорожская область - 74 случая / 15 прививок;
Ивано-Франковская область - 50 случаев / 50 прививок;
Киевская область - 184 случая / 23 прививки;
Кировоградская область - 72 случая / 0 прививок;
Луганская область - 31 случай / 0 прививок;
Львовская область - 217 случаев / 470 прививок;
Николаевская область - 156 случаев / 79 прививок;
Одесская область - 83 случая / 0 прививок;
Полтавская область - 130 случаев / 21 прививки;
Ривненская область - 67 случаев / 56 прививок;
Сумская область - 54 случая / 20 прививок;
Тернопольская область - 108 случаев / 90 прививок;
Харьковская область - 175 случаев / 0 прививок;
Херсонская область - 90 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 15 случаев / 0 прививок;
Черкасская область - 126 случаев / 0 прививки;
Черновицкая область - 58 случаев / 90 прививок;
Черниговская область - 37 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Топ комментарии

  • Show ea73f4f7
    За добу в Україні зробили 1004 щеплення проти коронавірусу, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 4803
  • Меркава
    А яка з них схвалена повністю, а не для екстреного використання?
  • Vi Wa
    надо быть идиотом чтоб это и подобное в себя колоть
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