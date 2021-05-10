За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 1 004 человека, в одиннадцати областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

За минувшие сутки, 9 мая, в Украине сделали 1 004 прививка от коронавируса. Прививки не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. В то же время, больше всего - 470 прививок - сделали во Львовской области.