Россия совершила хакерскую атаку на крупнейший трубопровод США, страна объявляла чрезвычайное положение, - CNN
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом CNN сообщил бывший высокопоставленный чиновник из сферы кибербезопасности.
"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - пишет издание.
По словам источника, DarkSide обычно нацелен на страны, не говорящие по-русски.
Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома.
Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности DarkSide к кибератаке.
Ранее сообщалось, что США объявили чрезвычайное положение после атаки на компьютерные системы Colonial Pipeline Company.
В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.