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Лукашенко и Путин поговорили о стремлении Украины в НАТО

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Лукашенко и Путин поговорили о стремлении Украины в НАТО
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь.

В разговоре они "коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО".

Лукашенко и Путин обговорили график совместных мероприятий и договорились в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить "имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами".

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