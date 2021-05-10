Определенные выводы аудита Украинского культурного фонда являются "не совсем хорошими", - Ткаченко

Определенные выводы аудита Украинского культурного фонда являются "не совсем хорошими".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Состоялся аудит. И, кажется, будет ревизия. Там есть определенные выводы аудита не совсем хорошие, но тем не менее. Важно, чтобы проекты, которые поддерживает УКФ были значимыми, большими или даже если маленькими, они были бы полезными для громад, был очевидным эффект, из-за чего предоставляются эти гранты. И меня не сильно интересуют фигуры, которые возглавляют эту организацию, меня интересует прозрачность, соблюдение процедур, правил, законов и постоянство этого института как такового", - сказал Ткаченко.

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Он заявил, что "лично никогда не вмешивался" в деятельность УКФ.

"Сейчас существует новый наблюдательный совет. Он довольно активен, у него есть свое видение. И наблюдательный совет первый раз не выбрал, второй раз выбрал нового руководителя УКФ. Пообщавшись с ним, я откровенно сказал, что важно иметь КРI (ключевые показатели эффективности, финансовая и нефинансовая система оценки результатов достижения поставленных целей - ред.), xто вы, собственно, как исполнительный директор сможете сделать. Посмотрим", - добавил министр.

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27 апреля наблюдательный совет определил победителя конкурса на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда. Шесть членов наблюдательного совета проголосовали за Владислава Берковского.

Всего в ходе открытых собеседований наблюдательный совет прослушал программы 12 кандидатов.

Берковский - директор Центрального государственного кинофотофоноархива Украины имени Гордея Пшеничного. Был членом коллегии, научно-методического совета и редакционно-издательского совета Государственной архивной службы Украины.

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