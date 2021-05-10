Эпидзонирование Украины: в "оранжевой" зоне 8 областей, в "желтой" - 16 и город Киев. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 10 мая в "оранжевой" зоне карантина находится 8 областей, в "желтой" - 16 областей и город Киев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в "оранжевой" зоне на сегодняшний день находятся: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская.
В "желтой" зоне: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, а также город Киев.