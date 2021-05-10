Число заражений COVID-19 в мире превысило 158 млн, - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 158 млн 334 тыс. 639, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 293 тыс. 120 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 707 тыс. 797 инфицированных COVID-19, зафиксировано 581 тыс. 754 летальных исхода.

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Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 366 тыс. 161 против 403 тыс. 738 случаев накануне и достигло 22 млн 662 тыс. 575, число скончавшихся при суточном росте в 3 тыс. 754 составило 246 тыс. 116.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 184 тыс.790 заболевших, из них умерло 422 тыс. 340 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 424,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 791 человек, Индии - 177, Бразилии - 1 тыс. 975.

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