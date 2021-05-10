10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке

В Кривом Роге 10 мая объявили день траура по погибшему в зоне боевых действий на Донбассе военному Дмитрию Товчигречке.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, соответствующее распоряжение подписал мэр Константин Павлов.

По решению, в этот день в Кривом Роге приспустили флаги, также ограничили развлекательные мероприятия.

Механик 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречка погиб 6 мая, в День пехоты, во время обстрела российскими гибридными силами позиций украинских военных возле села Новотроицкого.

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Боец получил многочисленные осколочные травмы, товарищи успели вынесли его из-под обстрела, он умер у них на руках.

Дмитрию было 37 лет. Он ушел в армию три месяца назад, это была его первая ротация. До этого много лет работал рабочим на горном комбинате в Кривом Роге.

По информации военного капеллана Дмитрия Поворотного, дома у бойца остались жена и двое детей. Похоронят Дмитрия Товчигречка 10 мая в родном Кривом Роге, на Северном кладбище.

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