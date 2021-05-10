За минувшие сутки в ВСУ от коронавируса умер один человек, зафиксировано 4 новых случая заболевания, - Командование медсил
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командовании медсил ВСУ.
"Всего за время пандемии выздоровели 24034 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 196 человек.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 86 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на лечении в Житомирском военном госпитале. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", - отмечается в сообщении.
За прошедшие сутки в украинской армии зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 1 человек.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 48 831 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3237 военных медиков. Повторно провакцинировано 277 человек.