В ГСЧС предупредили о значительной угрозе схода лавин 10-11 мая в Карпатах

Синоптики предупредили о значительном риске схождении лавин на высокогорье Карпат 10-11 мая. Объявлен третий уровень опасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"По информации УкрГидрометцентра, 10-11 мая, в связи с оттепелью, в високогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

По данным УкрГидрометцентра 10-11 мая в Западной Украине небо будет ясным в течение всего дня. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха составит + 20...+22 градусов.



