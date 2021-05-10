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Существующая налоговая нагрузка тормозит экономическое развитие, повышение - ухудшит ситуацию, - экономист

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Усиление налоговой нагрузки уменьшит конкурентоспособность отечественного бизнеса и привлекательность страны для инвесторов.

 Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, передает Цензор.НЕТ.

"Для развивающихся стран, к которым относится Украина, для того чтобы они более активно могли развивать что-то, привлекать инвестиции и стать более привлекательными для бизнеса, в том числе иностранного, необходимо, чтобы так называемые прямые налоги, а это налог на прибыль или налог на вывод капитала, налог на доходы физических лиц, ЕСВ, то есть прямая система налогообложения должна быть меньше вообще. Потому что прямые налоги, во-первых, от них пытаются уклониться, во-вторых, они существенно давят на конкурентность этого бизнеса", - рассказал Кушнирук.

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По его словам, на сегодня налоговая нагрузка в Украине значительно выше, чем должно быть, что фактически тормозит экономическое развитие.

"Общая налоговая нагрузка на экономику для развивающихся стран должна быть значительно ниже, чем она есть в Украине. Потому что только в этом случае экономика развивается больше ", - пояснил Кушнирук.

Он также отметил: государство должно эффективно использовать средства, которые оно получает через налоги от бизнеса и населения, но в нашей стране это не всегда так.

"Поэтому чем меньше перераспределение налогов через бюджет, тем больше шансов, что экономика будет расти быстрее", - отметил Кушнирук.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.

Вместе с тем, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться теневых схем на рынке топлива.

Топ комментарии

  • Super Gut
    Для того, чтобы не повышать налоги - зебилам нужно перестать воровать бюджетные деньги. Хотя кому это я говорю, если зеленые макаки дорвались до власти с целью прибарахлится
  • Віктор Шевченко 8c97637f
    Пять десятков видов налогов,идиотский налог на зарплату наёмного работника,невозможность делать бизнес без взяток,налоговые законы пишет агент кремля гетьманович,пора менять всё и всех,иначе полная задница.
  • 18c49ed2
    Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены выросли в среднем до 40%.
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