6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция

Лежащего на земле ребенка увидели местные жители и вызвали "скорую помощь".

В Одесской области госпитализировали 6-летнего мальчика, который отравился водкой на кладбище. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 9 мая в селе Дальницкой территориальной громады, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мальчика увидели лежащим на земле люди, которые вызвали "скорую помощь" и сообщили о случившемся в полицию.

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"Правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил", - сообщили в главке.

За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитание на 39-летнюю мать составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции утверждают, что сейчас жизни 6-летнего ребенка ничего не угрожает.

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Как сообщили в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в селе Новоградковка. Людям, которые обратили внимание на ребенка, он рассказал, что выпил пять рюмок водки, пишет УНИАН.