Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза "Стратегический компас"
1 0507
Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС "Стратегический компас". После этого последует его дальнейшее обсуждение.
Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Совет ЕС признал необходимость продвигаться в области безопасности и обороны.
"Концепция "Стратегический компас" повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.