Про Украину будут говорить и во время заседаний "Бухарестской девятки", и на саммите НАТО, - Дуда

Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине в контексте агрессивных действий России. Этот вопрос будет одним из основных во время саммита "Бухарестской девятки" 10 мая, а также во время саммита Альянса 14 июня в Брюсселе.

Об этом заявил Президент Польши Дуда в понедельник в Бухаресте во время совместной пресс-конференции с Президентом Румынии Йоханнисом в рамках официального визита в Румынию, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии - это восточный фланг НАТО", - заявил Дуда.

Президент РП обратил внимание на недавнюю передислокацию российских войск к границам Украины, что еще две недели назад "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины". Он отметил, что сейчас российские военные подразделения возвращаются к своим постоянным местам дислокации.

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"Но нет никаких сомнений, что ситуация там очень сложная, ведь часть территории Украины остается оккупированной, говорится, в частности, о части Донецкой и Луганской областей", - констатировал Дуда.

Польский лидер отметил, что Россия очень умело провела перебрасывание значительного количества своих военных подразделений к границам Украины, и, соответсвенно, НАТО должно на это обратить внимание в первую очередь с военной точки зрения. По его убеждению, в последние годы наблюдается агрессивное поведение России, ее несомненное возвращение к имперской политике, проявлением чего стала агрессия против Украины в 2014 году, оккупация Крыма и части восточной Украины.

"Сейчас очень важно показывать, что НАТО является живым НАТО и реагирует на изменение ситуации", - отметил Дуда.

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Глава Польского государства выразил удовлетворение, что в саммите "Бухарестской девятки" 10 мая примут участие Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это показывает, насколько эта встреча важна и воспринимается положительно в НАТО. Это демонстрирует евроатлантической единство, это сейчас очень важно ", - отметил Дуда.

Президент Польши отметил, что "Бухарестской девятка" является "важным форумом в рамках НАТО", а участие Байдена и Столтенберга свидетельствует о том, что "ситуация в этой части Европы заслуживает особого внимания".

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"Поэтому я не сомневаюсь, что вопрос Украины, в частности безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопрос восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе", - отметил Дуда.

Он добавил, что сейчас важно во время саммита "Бухарестской девятки" детально обсудить этот вопрос, чтобы потом, во время саммита НАТО, "представить общую позицию".

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