В Индии у выздоровевших от COVID-19 все чаще выявляют "черный грибок"

Врачи в Индии сообщают о "целой серии случаев" инфицирования мукормикозом среди выздоравливающих и выздоровевших пациентов с коронавирусом.

Мукормикоз – редкая инфекция, вызванная воздействием плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и ​​овощах. Он поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни у диабетиков или людей с тяжелым иммунодефицитом (больные раком или люди с ВИЧ/СПИД), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Врачи считают, что мукормикоз, общая смертность от которого составляет 50%, может быть вызван приемом лекарств, необходимых для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Препараты уменьшают воспаление легких, но также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.

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Врач из Мумбаи Акшай Наир сообщил журналистам о 40 выявленных заболевших этой инфекцией в апреле. В период с декабря по февраль его коллеги в пяти индийских городах заявили о 58 зафиксированных случаях заражения. Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.

Некоторым из них приходится хирургически удалять глаз, чтобы инфекция не попала в мозг. Обычно у пациентов с этой инфекцией следующие симптомы: заложенность носа и кровотечение; опухоль и боль в глазу; потеря зрения. В редких случаях врачам приходится удалять кость челюсти хирургическим путем, чтобы болезнь не распространялась.

Противогрибковая инъекция, которая стоит $48 за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель, является единственным лекарством, эффективным против болезни.