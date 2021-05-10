У Евросоюза должен быть общий голос против России, чтобы быть услышанным - глава МИД Австрии Шалленберг
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 10 мая.
Говоря о политике ЕС в отношении России, Шалленберг заявил, что государствам-участникам нужен "общий голос против России" - "только тогда мы будем услышаны".
"Диалог - когда возможно, но границы - когда надо. И, к сожалению, пока надо все больше границ, чем в прошлом", - заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства.
Шалленберг не исключил, что на встрече глав МИД стран-членов ЕС в понедельник будет обсуждаться и вопрос введения новых санкций против России. "Что касается наших границ против России, то мы еще не достигли края", - заявил он.
Австрийский министр также прокомментировал намерения России создать "черный список" государств, с которыми у РФ плохой уровень сотрудничества. Он предположил, что в этом списке будут не все государства-члены ЕС, но "именно здесь Евросоюз должен давать общий ответ".
При этом, глава МИД Австрии не видит проблемы в том, что Австрия и другие страны-участницы хотят приобрести российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V". По его словам, вакцинация находится за пределами геополитики.