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8-10% в обороте доходов от кино занимают украинские фильмы, - Ткаченко

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8-10% в обороте доходов от кино занимают украинские фильмы, - Ткаченко
8-10% в общем обороте доходов от кино в Украине занимают украинские фильмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он положительно оценил в этом плане работу Госкино.

"Я вижу попытки в том числе и руководства Госкино, и нового совета - работать прозрачнее. И разработан целый пакет реформы кинокластера в стране в целом (мы скоро это начнем обсуждать), который включает в себя и обучение, и общие съемки, я имею в виду сопроизводство, и изменения в инфраструктуре", - сказал Ткаченко.

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"Поэтому в принципе на очереди новый этап. Кроме массового запуска украинских фильмов - очень хорошо и уже 8-10% в общем обороте доходов от кино занимают украинские фильмы - мы переходим к качеству и к пониманию того, каким образом мы будем развивать и каким образом мы будем сотрудничать с западными партнерами", - добавил министр.

По его словам, заработало возвращения определенных средств западным организациям, которые снимают фильмы в Украине, "начались серьезные разговоры о больших совместных проектах".

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"И вот эти общие проекты с Западом - это, во-первых, покрытие тех убытков, если вы их имеете и не торгуете с Россией, а во-вторых, открытие нам возможностей сотрудничать для мирового рынка. А это уже совсем другие возможности и по в том числе обучение наших людей работать на таком уровне, и привлечение средств", - сказал министр.

Ткаченко добавил, что пандемия съемкам не мешает, разрешение работать киногруппам есть.

"Здесь снималось несколько западных проектов и в прошлом году, и сейчас снимается. То есть приятно слышать, что Запад для себя открывает Украину", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Саша, а скажите, какой % в оборот от доходов при вас занимал на возглавляемой вами помойке 1+1, более известного в народе как Г+Г, телесериалы для умственно недоразвитых "Сваты", более известного как "Скоты" и "Слуга народа" более известного сегодня, как "Говнобородько", а так же мультсериал для той же категории людей "Сказачная Русь" известного нынче как "Сказочно усрусь"? И когда ждать на бывшем вашем телеканале продолжения означенного мной мультсериала с новым персонажем в главной роли? И если НЕТ, то ПОЧЕМУ?
  • Ksenia VB
    Україномовні чи кварталівські про смішних і тупих хохлів ?
  • віктор федорович 31ee1569
    Має бути не менше п'яти варіантів української озвучки іноземних фільмів різними фірмами. Без конкуренції вся україномовна продукція буде являти собою кривляння колективного 95 кварталу, що зараз фактично й є. Найстрашніше те, що багато хто думає, що саме так і має звучати у фільмах українська мова. З піснями те ж саме.
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