С начала суток 10 мая враг 2 раза нарушил перемирие на Донбассе, - штаб ООС

С целью дальнейших обвинений в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, 10 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, а у Авдеевка - с подствольных гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".