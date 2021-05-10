"Как союзники на востоке НАТО мы должны консолидировать усилия по защите Альянса", - президент Румынии Йоханнис

В Бухаресте начался саммит глав государств "Бухарестской девятки" с участием Президента США Джо Байдена и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

На саммите акцентировано внимание на агрессивных действиях России, вызывают беспокойство в НАТО, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Как союзники на востоке НАТО мы должны консолидировать усилия по защите Альянса. В последнее время мы были свидетелями развития Россией военного потенциала в нашем близком соседстве - акватории Черного моря, в Украине и вокруг нее - что вызывает наше беспокойство", - подчеркнул во вступительном слове в начале саммита его соорганизатор, Президент Румынии Йоханнис.

По его словам, кроме угроз со стороны России, в рамках саммита главы государств должны обратить внимание на процесс рефлексии НАТО-2030 (NATO Reflection process 2030), а также подготовку новой стратегической концепции НАТО.

В свою очередь другой соорганизатор саммита, Президент Польши Дуда обратил внимание, что встреча глав "Бухарестской девятки" происходит в разгар международных учений Defender Europe 2021, в которых, в том числе и на территории Румынии, участвуют 28 000 военнослужащих из 26 стран. По его словам, это "настоящим символом не только солидарности, но и настоящей силы НАТО".

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