Почти половина украинцев не знают точной даты аварии на ЧАЭС, - опрос

Почти половина населения (48%) не знает точной даты Чернобыльской катастрофы, в то же время более трети (31%) не смогли вспомнить год аварии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которое проводилось в течение 13-15 апреля 2021 накануне 35-й годовщины трагедии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне.

Большинство респондентов (69%) все же смогли вспомнить по крайней мере год, в котором произошла авария на ЧАЭС, а 52% назвали точную дату. Согласно опросу, уровень осведомленности относительно года катастрофы ниже среди младшего поколения (только 51% респондентов смогли назвать правильный ответ) и примерно одинаковый у респондентов в возрасте от 30 лет . Украинцы в возрасте 50-69 лет (на момент аварии им было от 15 до 34 лет) лучше знают точную дату.

В региональном разрезе наиболее осведомлены об аварии жители центральных областей Украины - 60% респондентов ответили правильно, в западных - 47%, южных и восточных - 48%.

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Большинство респондентов (36%) считают, что причиной аварии были ошибки руководства и / или персонала станции. Еще 26% опрошенных вероятной причиной аварии называют сочетание недостатков строительства и ошибок персонала.

Примерно одинаковая доля респондентов, которые считают, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектирование и / или строительства станции (11%) и несчастный случай (8%).

Опрос проводился 13-15 апреля 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего опросили 2001 респондента со всей Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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