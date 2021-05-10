Пьяный одессит устроил гонки с полицией и повредил 9 автомобилей
Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел прошлой ночью. Патрульные заметили на ул. Палия автомобиль, водитель которого нарушал правила. При помощи спецсигналов и громкоговорителя они требовали, чтобы он остановился, но мужчина попытался сбежать.
"Во время преследованияа на улице Академика Бочарова нарушитель совершил столкновение с 9 автомобилями, которые были припаркованы на краю дороги. В результате последнего столкновения, автомобиль нарушителя повредился настолько, что уже не мог двигаться дальше", - сказано в сообщении полиции.
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Патрульные увидели, что водитель пьян. Драгер показал 1,23 промилле.
На нарушителя составили админпротоколы за пьяное вождение и вождение без документов, нарушение ПДД и невыполнение требований об остановке.