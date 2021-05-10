Пьяный одессит устроил гонки с полицией и повредил 9 автомобилей

Мужчина не выполнил требование патрульных об остановке и попытался сбежать, но попытка провалилась.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел прошлой ночью. Патрульные заметили на ул. Палия автомобиль, водитель которого нарушал правила. При помощи спецсигналов и громкоговорителя они требовали, чтобы он остановился, но мужчина попытался сбежать.

"Во время преследованияа на улице Академика Бочарова нарушитель совершил столкновение с 9 автомобилями, которые были припаркованы на краю дороги. В результате последнего столкновения, автомобиль нарушителя повредился настолько, что уже не мог двигаться дальше", - сказано в сообщении полиции.

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Патрульные увидели, что водитель пьян. Драгер показал 1,23 промилле.

На нарушителя составили админпротоколы за пьяное вождение и вождение без документов, нарушение ПДД и невыполнение требований об остановке.