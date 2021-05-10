ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США
Об этом заявили в понедельник в ФБР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"ФБР подтверждает, что группировка DarkSide несет ответственность за атаку на сеть Colonial Pipeline", - говорится в заявлении.
ФБР отмечает, что продолжает расследование происшествия.
Ранее о причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.
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В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая 2021 года. Его работа все еще не восстановлена.