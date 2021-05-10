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ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США

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ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США
Хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline действительно провела группировка DarkSide.

Об этом заявили в понедельник в ФБР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ФБР подтверждает, что группировка DarkSide несет ответственность за атаку на сеть Colonial Pipeline", - говорится в заявлении.

ФБР отмечает, что продолжает расследование происшествия.

Ранее о причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

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В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая 2021 года. Его работа все еще не восстановлена.

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Нема довбонутим спокою. Самі по- людськи не живуть і іншим не дають.
    Сподіваюсь, американці не забаряться з відповіддю.
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Пусть штаты в ответ выразят глубокое беспокойство. Им это не привыкать.
  • Evgeny N
    Здається, Джохар Дудаєв казав, що головною метою "руського міру" є затягнення всіх до тієї вигрібної ями, яку вони називать "цивілізацією"... Не такими словами, але зміст саме той
    Колись Кутузов, у 1812-му, сказав "Щоб врятувати Россію треба спалити Москву". На сьогодні актуально трішечки перефразувати: "Щоб врятувати світ треба знищити московію"
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